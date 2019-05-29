كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني: الحوار مع واشنطن ممكن إذا رفعت العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبا عاجل منذ قليل، نقلًا عن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قوله أن الحوار مع واشنطن ممكن إذا رفعت العقوبات.
وأضاف في جلسة لمجلس الوزراء الإيراني، اليوم الأربعاء: "الطريق أمام الولايات المتحدة سيكون سالكا في حال رفع جميع العقوبات عن طهران"، بحسب قناة (برس تي.في) التلفزيونية الرسمية الإيرانية.
وأوضح أن "صمود إيران جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر تصريحات متناقضة"، لافتا إلى أن "العقوبات الأمريكية استهدفت الشعب الإيراني لا النظام وشعبنا عانى كثيرا خلال شهر رمضان".