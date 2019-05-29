كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء الهند يستضيف الرئيس الصيني لحضور قمة غير رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيستضيف الرئيس الصيني شي جين بينج، هذا العام لحضور قمة غير رسمية بعد اجتماع عدة مرات خلال العام الماضي في محاولة لنزع فتيل التوتر.

وحسب "رويترز"، قال المتحدث: "إن الجانبين على اتصال، من خلال القنوات الدبلوماسية، لوضع اللمسات الأخيرة على موعد ومكان الاجتماع".

وعقد الاثنان أول قمة غير رسمية لهما في ووهان في أبريل 2018 وفي ذلك الاجتماع قبل "شي" دعوة "مودي" للحضور إلى الهند لحضور اجتماع ثان.