كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تحذر هونج كونج بشأن سفينة تحمل نفط إيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الولايات المتحدة هونج كونج، لتكون في حالة تأهب لسفينة تحمل نفط ايراني قد تسعى للتوقف في المركز المالي لآسيا، وقالت، إن أي كيان يقدم خدمات للسفينة سوف ينتهك العقوبات الأمريكية.

وحسبما أوردت "رويترز"، فإنه في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، أبحرت الناقلة من سريلانكا باتجاه الممرات المائية المزدحمة لمضيق ملقا، وهو ممر ملاحي رئيسي باتجاه شرق آسيا، على الرغم من أن نظام تحديد الهوية التلقائي (AIS) الخاص بها لا يزال يتم تعيينه كـ سريلانكا.

وقال مسؤول أمريكي كبير طلب عدم الكشف عن هويته: "أي شخص يتعامل مع هذه السفينة، سيعرض نفسه للعقوبات الأمريكية".

وتأتي هذه الأخبار، بعد شهر تقريبًا من تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحركات تصدير النفط الإيراني بإلغاء الإعفاءات التي منحتها إلى كبار المشترين من النفط الخام الإيراني، بما في ذلك الصين.