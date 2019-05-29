رضوان الياسيني: الإنشاد ولع الطفولة.. ووجب الانتباه لنوعية الكلمات في الأغنية الشبابية -فيديو

يرى المنشد رضوان الياسيني، أن الأغنية الشبابية الحالية، تجذب أذن المستمع الشاب بسرعة، لكنها في نفس الوقت تستخدم كلمات لا تليق، على عكس ما يجب أن يكون، إذ وجب استخدام كلمات هادفة ولها معنى ومغزى.
وأكد المنشد الشاب، أن طبيعة الكلمات هي ما تجعله يبتعد عن الأغنية الشبابية، ويركز في الإنشاد والأغنية الملتزمة، لكنه يترك فكرة تقديم أغنية شبابية مفتوحة في المستقبل، وإذ تمت سيحرص فيها على نوعية الكلمات المستخدمة.
رضوان الياسيني، كشف أنه ولع بالإنشاد انطلق منذ نعومة أطافره، خصوصا أنه تكون في” الزاوية” ، والفضل في ذلك يعود لشقيقيه الذي يعمل حاليا كمسؤول عن “الطريقة العلوية”.
وأبرز الياسيني، أن صعوبات كثيرة تواجه المنشدين في انتشار أعمالهم، ولخصها في أن المنشد يكون ملزما على الإشراف على الأغنية منذ بدايتها إلى نهايتها عكس ما يوجد في دول تتوفر على شركات إنتاج.
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