السهلي: أثبتوا أنكم اعتقلتم بوعشرين بعد مشاهدة الفيديوهات وسأسحب نيابتي!

وجه سعد السهلي، عضو دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم” و”اليوم24″، تحديا للنيابة العامة، أثناء مرافعته، أمس الثلاثاء، بمحكمة الإستئناف، بالدار البيضاء.

وخاطب السهلي، ممثل النيابة العامة، قائلا:” إني مستعد لسحب نيابتي، لو أثبتم أنه تم إيداع بوعشرين بعد مشاهدتكم للفيديوهات”.

وتابع السهلي حديثه، قائلا: “قلتم إنكم قمتم باعتقال بوعشرين على الساعة السابعة، لكنكم شاهدتم الفيديوهات ابتداء من الساعة الثامنة، إذن ما هو السند الذي اعتمدتم عليه لاعتقال بوعشرين؟!..”.

وأوضح عضو دفاع توفيق بوعشرين، أثناء مرافعته، أن المحكمة استمعت إلى (أ.ه) كطرف مدني أثناء الجلسة، وتكرر ذلك عشرات المرات. وفي منطوق الحكم، صرحت المحكمة أن (أ .ه )، تنصبت كطرف مدني، وأدلت بما يفيد القسط الجزافي، لكن المحكمة رفضت طلبها”.

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وشدد السهلي، على أن “المحكمة ليست لها الصلاحية في إحضار المطالبات بالحق المدني بالقوة؛ حيث استعملت مطبوعا آخر، لوزارة العدل، يتضمن إحضار الشاهدة، وذلك طبقا لمادة 339، الذي يتم به إحضار الشهود”.

وأكد المتحدث ذاته، “بأنه وأمام عدم وجود مطبوع خاص، يأمر بإحضار المطالب بالحق المدني بالقوة، دفع النيابة العامة، إلى استعمال نموذج أمر بإحضار الشاهد، وبالتالي تم تداول (أ. ه ) على أساس شاهدة، والنيابة العامة تعلم جيدا أنها ليست كذلك، وأن المطبوع فيه خطأ مطبعي”.

ولفت سعد السهلي الإنتباه إلى أن “هذا الخطأ، من طرف النيابة العامة هو الذي اتبع به النقيب زيان في المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل أيام، وهو مطبوع خاطىء، وأدين على إثره بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، إضافة إلى أفراد عائلته، و(أ.ه ) وهي ليست شاهدة بل مطالبة بالحق المدني”