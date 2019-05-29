رغم الهزيمة بنهائي كأس “الكاف”..جماهير نهضة بركان تخصص للاعبيها استقبال الأبطال

خصصت جماهير نهضة بركان خلال الساعات الأخيرة، استقبال الأبطال للبعثة العائدة من مصر، بعد خسارة نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لصالح الزمالك المصري، في مباراة حسمت عن طريق ركلات الجزاء.

ووجد لاعبو بركان العشرات من أنصار النادي، على مستوى مطار وجدة-أنكاد، حيث تم استقبالهم بالأهازيج والشعارات، ورسائل تحفيزية للمجموعة التي وصلت لأول مرة في تاريخها إلى مباراة النهائي، بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

هذا وتمكن فريق الزمالك المصري من التتويج بلقب كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حساب نهضة بركان، مساء الأحد الماضي، عن طريق ركلات الحظ التي ابتسمت لصالح أصحاب الأرض (3-5)، في القمة الكروية التي أقيمت على أرضية ملعب برج العرب الشهير، وسط حضور جماهيري تجاوز الـ 80 ألف مناصراَ، في واحدة من القمم الكروية القارية.

وكانت مباراة الذهاب بين ممثل الكرة الوطنية والزمالك المصري، قد انتهت لصالح رفاق محمد عزيز، بحصة هدف نظيف دون رد، وهو اللقاء الذي سجل حضوراً جماهيراً بارزا على غرار لقاء اليوم بموقعة برج العرب.