في العشر الأواخر من رمضان.. ضابط شرطة يلفظ آخر أنفاسه بمسجد “الكوشي”

في ثالث ليالي العشر الأواخر من رمضان، لفظ ضابط شرطة، تابع للمصلحة الأمنية بنمسيك، أمس الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة، داخل مسجد الأندلس بمدينة الدار البيضاء.
وأفاد مصدر أمني، في حديث مع “اليوم 24″، أن ضابط الأمن لفظ آخر أنفاسه، عقب أدائه صلاة التراويح، خلف القارئ العيون الكوشي، في الفضاء المعد للصلاة بمسجد الأندلس، بحي أناسي.
وبحسب المصدر ذاته، تم نقل الهالك، بواسطة سيارة الإسعاف، إلى مستشفى المنصور التابع لمنطقة البرنوصي، بعد أن وافته المنية فور انتهاء صلاة التراويح، متأثرا بأزمة صحية.
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