برشلونة يخطط لبيع لاعبه ديمبلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يخطط للاستغناء عن خدمات لاعبه الفرنسي، عثمان ديمبلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنه "من الناحية النظرية، فإنَّ ديمبلي ليس ضمن الأسماء المطروحة للرحيل عن الفريق، بسبب صغر سنه (22 عامًا)، والمقابل المالي الذي انضم به (105 مليون يورو) + 40 مليون متغيرات، لكن تراجع مستواه قد يدفع النادي للنظر في بيعه، والاستفادة من سعره".

وينتظر برشلونة الحصول على عروض مالية تساوي ما دفعه لضم ديمبلي، من أجل السماح له بالمغادرة، رغم أن بيعه قد يكون قرارًا صعبًا، بسبب المستقبل الكبير الذي ينتظره.

لكن ديمبلي نفسه، وفقًا للصحيفة، لا يساعد النادي على الانتظار؛ بسبب كثرة إصاباته، وسلوكه وأسلوب حياته، وعدم إدراكه قيمته وقيمة النادي.

وخاض ديمبلي 42 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم بقميص الفريق، سجل 14 هدفًا، وصنع 9 آخرين.