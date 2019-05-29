انت الان تتابع تفاصيل خبر بولتون: ألغام بحرية شبه مؤكد أنها إيرانية وراء هجوم الفجيرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 12:51 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إنه من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات، مشيراً إلى أنه كان هناك "هجوم فاشل على ينبع" أيضاً في وقت الهجمات على الناقلات.

وأضاف بولتون الذي يزور الإمارات أن واشنطن تتشاور مع حلفائها في المنطقة، وتحاول أن تتحلى بالمسؤولية في ردها على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج.

وأكد أن على بلاده أن تكون حذرة ومسؤولة في ردها على أنشطة إيران في المنطقة، موضحاً أن واشنطن قلقة جداً من استخدام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مليشيا شيعية في العراق لمهاجمة القوات الأمريكية بشكل غير مباشر.

وكان بولتون قد وصل إلى الإمارات مساء الثلاثاء لمناقشة الوضع الإقليمي.

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وقال بولتون في تغريدة عبر "تويتر": "هبطت للتو إلى الإمارات، وأتطلع للقاء حلفائنا غداً (اليوم الأربعاء) لمناقشة قضايا أمنية إقليمية مهمة"، دون الحديث عن مدة الزيارة.

وتشهد منطقة الخليج العربي توتراً متصاعداً بين الولايات المتحدة وإيران، بسبب عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.

وقبل أكثر من أسبوعين أكدت وزارة الخارجية الإماراتية تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات عدة لما وصفتها بعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية الإماراتية، دون أن توضح طبيعة العمليات أو تحدد الجهة التي تقف وراءها.

وقالت الوزارة في بيان إن العمليات التي استهدفت السفن الأربع وقعت قبالة إمارة الفجيرة، وقرب المياه الإقليمية، وفي المياه الاقتصادية للإمارات.