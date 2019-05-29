شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 142 مهاجراً إفريقيا من عدن إلى بلدانهم والان مع التفاصيل
رحلت الاجهزة الامنية في عدن 142 هاجرا افريقيا الى بلدانهم عبر مطار عدن الدولي.
وقالت مصادر ان السلطات الأمنية وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة رحلت الثلاثاء "142" من اللاجئين الأفارقة الغير شرعيين إلى أديس أبابا في اثيوبيا على طيران الجيبوتية عبر مطار عدن .
ومن المخطط أن تستمر رحلات إجلاء المهاجرين الأفارقة على مدى اسبوع بمعدل رحلتين في اليوم وبمشاركة طيران السعيدة لنقل المجموعة البالغ عددها 3500 مهاجر.
وتشهد مدينة عدن والمناطق الساحلية تدفق مستمر للمهاجرين الافارقة خلال الفترة الماضية.
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