القوات المشتركة تضبط خلية تجسس اثيوبية تعمل لصالح الحوثيين في الضالع

أفادت مصادر محلية عن تمكن القوات المشتركة في الضالع من ضبط خلية تجسس اثيوبية تعمل لصالح مليشيا الحوثي.

وذكرت ان الخلية كانت تتواجد في مديرية الشعيب بالقرب من جبال مطلة على مديرية الحصين وسناح، وبحوزتهم أجهزة اتصال لمساعدتهم في رصد إحداثيات أبطال الجنوب وإرسالها لمليشيا الحوثي المدعوم من إيران.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإنه تم توقيف شخصين يحملان الجنسية الإثيوبية، بعد إطلاق نار عليهما أثناء محاولتهما الفرار، وأثناء التحقيق معهما اعترفا برسم إحداثيات للعدو وعثر بحوزتهما على أجهزة جوالات وأموال، مضيفة أنه تم اعترافهما بمساعدة 4 آخرين لهما ما زلوا هاربين في المنطقة وجار البحث عنهم بعد تعميم الإشعار بكل القرى المجاورة.