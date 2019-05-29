شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يمنح شهادة تقديرية لجمعية الفاروق السمكية بالمكلا لجهودها والان مع التفاصيل

بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، بمكتبه اليوم بالمكلا مع رئيس فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي أحمد عمر القنزل ، أوضاع الهيئة وجهودها في تنفيذ قرار المحافظ الخاص بفتح مفارش لبيع الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة . وخلال اللقاء منح المحافظ شهادة تقديرية لجمعية الفاروق السمكية بالمكلا لجهودها في توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة ، وتفاعلها كأول جمعية استجابت لقرار المحافظ بفتح مفرش لبيع الأسماك بسوق المكلا المركزي بأسعار مخفّضة . تسلّم الشهادة من السيّد المحافظ ، عضوي الجمعية عبدالله محمد باريدي ومحمد سالم مطران .

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