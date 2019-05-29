شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مدنيين بينهم امراة في قصف حوثي على قرى سكنية بالضالع والان مع التفاصيل
أفادت مصادر محلية عن قيام مليشيا الحوثي بقصف منازل المواطنين في قرية شخب غرب قعطبة مما ادى الى استشهاد عدة مدنيين.
وذكرت المصادر أن القصف أسفر القصف عن مقتل امرأة وجرح 3 آخرين، علاوة على تدمير 3 منازل في القرية، وفقا للمصدر.
كما استشهد مدني بالثمانين من عمره جراء استهدافه من قبل قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة "مريس" شمالي الضالع.
وفي الشأن الميداني، واصلت مقاتلات التحالف العربي دك مواقع المليشيا الانقلابية في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك بهدف تحجيم الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات ومعدات لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب جبهة صرواح، التابعة لمحافظة مأرب.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات وتدمير معدات قتالية تابعة لها، وفقا للمصدر.
وكانت المقاتلات شنت في وقت سابق، الثلاثاء، غارات استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية لمليشيا الحوثي في محافظات صنعاء والضالع وحجة.
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