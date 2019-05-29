شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع الحوثيين في صنعاء ومأرب والان مع التفاصيل

استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأربعاء مواقع ميليشيات الحوثي المنتشرة في شمالي صنعاء ونقاط عدة في مأرب. ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، أن القصف استهدف مخازن أسلحة للانقلابيين، في قاعدة الديلمي شمالي العاصمة. Advertisements وسمع دوي انفجارات قوية ومتتالية من القاعدة تبعها تصاعد كثيف لألسنة اللهب. وقصف طيران التحالف من جهة أخرى تجمعات الحوثيين في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب. وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير آليات عسكرية

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