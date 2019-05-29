عضو في الفريق الحكومي يهاجم لولسيغارد بعد منح المليشيا 20 سيارة بالحديدة

هاجم عضو في الفريق الحكومي لوليسغارد حيث قال العميد عسكر زعيل،إن الأمم المتحدة رفضت في وقتٍ سابق طلبا تقدم به الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار بتقديم الدعم الفني اللازم لنزع الألغام، وكذا الضغط على الحوثيين بتسليم خرائط الألغام.

وذكر "عسكر زعيل" في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إن مايكل لوليسغارد رئيس بعثة الرقابة الأممية، كان يرد على مطالب الفريق الأممي أكثر من مرة، أنهم لا يملكون الإمكانات لذلك، بينما قاموا أمس بتسليم القتلة عشرين سيارة مخصصة بزرع وليس نزع الألغام.

وأضاف "زعيل": " في مفهوم عمليات مايكل استثنى الحوثيين من نزع الألغام الذي زرعوها وقال لن يقوموا بإزالتها وأن الأمم المتحدة لا تمتلك القدرة على نزعها أو تدميرها"، متسائلا: "وماذا يعني تسليم هذا الدعم للحوثيين ياسيد مايكل؟ أم أنها سيارات زرع الورود للشعب اليمني بخبرات حوثية ودعم الأمم المتحدة؟ التعامل معكم قبح".