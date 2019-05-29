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صِدام مثير بين النفط والزوراء في ممتاز الكرة

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2019-05-29 | 12:24

صِدام مثير بين النفط والزوراء في ممتاز الكرة

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تتجه انظار عشاق الكرة العراقية، صوب ملعب الصناعة، حيث يلاعب النفط فريق الزوراء في قمة مباريات الجولة الاعشارة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
ويسعى فريق النفط الى استغلال عمال الارض من اجل افوز في المباراة كي يقفز الى المركز السادس في سلم الترتيب، فالجنرال باسم قاسم، يعرف النوارس جيداً ويعلم انه لن يكون صيدا سهلا في المباراة.

في المقابل، يبحث فريق النوارس عن الفوز من اجل استعادة توازنه بعدما تعثر في اخر مباراتين امام نفط الوسط والسماوة، فالمدرب حكيم شاكر يريد ان يقلص الفجوة بين فريقه وبين ثلاثي المقدمة.


المباراة التي ستقام اليوم عصراً، ستشهد غياب مهاجم النوارس مهند عبد الرحيم بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فيما لا يعاني النفط من اي حرمان.

وفي مواجهة اخرى تقام مساء اليوم، سيلاعب اربيل فريق السماوة تحت الاضواء الكاشفة على ملعب فرانسوا حريري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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