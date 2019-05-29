صِدام مثير بين النفط والزوراء في ممتاز الكرة

2019-05-29 | 12:24
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تتجه انظار عشاق الكرة العراقية، صوب ملعب الصناعة، حيث يلاعب النفط فريق الزوراء في قمة مباريات الجولة الاعشارة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
في المقابل، يبحث فريق النوارس عن الفوز من اجل استعادة توازنه بعدما تعثر في اخر مباراتين امام نفط الوسط والسماوة، فالمدرب حكيم شاكر يريد ان يقلص الفجوة بين فريقه وبين ثلاثي المقدمة.
المباراة التي ستقام اليوم عصراً، ستشهد غياب مهاجم النوارس مهند عبد الرحيم بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فيما لا يعاني النفط من اي حرمان.
وفي مواجهة اخرى تقام مساء اليوم، سيلاعب اربيل فريق السماوة تحت الاضواء الكاشفة على ملعب فرانسوا حريري.
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