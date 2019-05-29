صِدام مثير بين النفط والزوراء في ممتاز الكرة

ويسعى فريق النفط الى استغلال عمال الارض من اجل افوز في المباراة كي يقفز الى المركز السادس في سلم الترتيب، فالجنرال باسم قاسم، يعرف النوارس جيداً ويعلم انه لن يكون صيدا سهلا في المباراة.

في المقابل، يبحث فريق النوارس عن الفوز من اجل استعادة توازنه بعدما تعثر في اخر مباراتين امام نفط الوسط والسماوة، فالمدرب حكيم شاكر يريد ان يقلص الفجوة بين فريقه وبين ثلاثي المقدمة.



المباراة التي ستقام اليوم عصراً، ستشهد غياب مهاجم النوارس مهند عبد الرحيم بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فيما لا يعاني النفط من اي حرمان.

وفي مواجهة اخرى تقام مساء اليوم، سيلاعب اربيل فريق السماوة تحت الاضواء الكاشفة على ملعب فرانسوا حريري.

