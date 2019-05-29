أسعار النفط تنخفض لاكثر من 2% بفعل مخاوف الحرب التجارية

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.86 دولار للبرميل بانخفاض 1.28 دولارأو 1.20 بالمئة.
وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية، فإن الطلب على النفط العالمي ما زال قويا ومن المرجح أن يسجل أكثر من 100 مليون برميل يوميا في المتوسط في العام الحالي للمرة الأولى وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض حلفاء المنظمة بما في ذلك روسيا في أواخر حزيران أو مطلع يوليو تموز لمناقشة سياسة الإنتاج مستقبلا.
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