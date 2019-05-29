'جنرال إلكتريك' تزود محطة القدس لتوليد الطاقة في العراق بتوربين غازي متطور

وقالت الشركة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه انها "قامت بتركيب وتشغيل توربين غازي متطور من طراز 9E في محطة القدس لتوليد الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء العراقية".

واضافت الشركة ان "التوربين الجديد سيضيف نحو 125 ميجاواط إلى القدرة الإنتاجية السابقة للمحطة البالغة 1,125 ميغاواط بما يساهم في مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة خلال أشهر الصيف، كما توفر "جنرال إلكتريك" أعمال الصيانة وقطع الغيار والإصلاح لتعزيز موثوقية العمليات التشغيلية للمحطة وضمان توفيرها إمدادات مستقرة من الكهرباء على مدار العام".



من جهته، قال مدير مكتب الاعلام في وزارة الكهرباء مصعب المدرس إن "توفير إمدادات إضافية من الكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة يعتبر من أولوياتنا الرئيسية، ونحن نعمل على تحسين إنتاجية محطات التوليد الحالية باعتبار ذلك الوسيلة الأسرع والأقل التكلفة لرفد شبكتنا الوطنية بإمدادات مستقرة".

واوضح المدرس انه "يمكن لجنرال إلكتريك مساعدتنا على تحقيق هذا الهدف من خلال حلولها الرائدة على مستوى القطاع، وقاعدتها الضخمة من معدات توليد الطاقة المنتشرة في أنحاء العراق، وفريقها المتمرس من الخبراء المحليين"، لافتا الى ان تركيب وتشغيل التوربين الغازي الجديد في محطة القدس بعد 5 أشهر فقط من توقيع العقد يعد دليلاً ملموساً على عمق الالتزام المشترك بتلبية احتياجات الطاقة في البلاد".



واشار المدرس الى ان "تشغيل تقنية توربينات 9E من "جنرال إلكتريك" سيوفر بما يزيد على 50 نوع مختلفاً من الوقود، الأمر الذي يضمن لوزارة الكهرباء مرونة أكبر في تشغيل هذه الوحدات باستخدام موارد الوقود الأكثر اقتصاديةً، ومواصلة توليد الكهرباء باستخدام الوقود السائل في حال عدم توفر الغاز".

وقال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدتي "أنظمة طاقة الغاز" و"خدمات الطاقة" لدى "جنرال إلكتريك" في الشرق الأوسط وجنوب آسيا "تلتزم ’جنرال إلكتريك‘ بتوفير إمدادات مستقرة ذات تكاليف مناسبة من الطاقة الكهربائية لمساعدة الشعب العراقي على تعزيز اقتصاده، وتعزيز جهود إعادة الإعمار، ودعم تطوره اليوم ومستقبلاً. وقد كانت فرق عملنا سباقة إلى دخول الموصل عقب تحريرها، حيث ساهمت في إصلاح محطة القيارة، وندعم حالياً تطوير أكبر محطة عراقية لتوليد الطاقة في العاصمة بغداد؛ وقد ساعدنا وزارة المالية أيضاً في الحصول على تمويل يتجاوز الملياري دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة".

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وأضاف أنيس"لدينا سجل حافل بإنجاز أفضل النتائج حتى في أصعب الظروف عبر المناطق العراقية، وما نزال ملتزمين بمواصلة هذا النهج".

ويعمل لدى "جنرال إلكتريك" في العراق نحو 300 شخص يشكل المواطنون العراقيون ما يزيد على 90% منهم. وقد دعمت الشركة تطوير قطاع الطاقة العراقي لأكثر من 50 عاماً، حيث ساهمت حلولها في دعم نمو المجتمعات المحلية من زاخو شمالاً إلى البصرة جنوباً.

وتساهم تقنيات الشركة اليوم بتوليد نحو 55% من الكهرباء المُنتجة في البلاد، كما تقوم بالتعاون مع شركائها بتوفير الطاقة لأكثر من 90% من أسطول طائرات الخطوط الجوية العراقية، ويتم استخدام نحو 4 آلاف من تقنيات "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" في المستشفيات والعيادات في كافة أنحاء العراق.