رسمياً.. 'فيفا' يرفض التحاق جيلوان حمد بكتيبة اسود الرافدين

2019-05-29 | 11:40
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رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التحاق لاعب نادي إنشوين يونايتد الكوري الجنوبي، جيلوان حمد، بالمنتخب الوطني الوطني العراقي بسبب مشكلة في الاوراق الثبوتية.
وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في حديث للسومرية نيوز، إن "فيفا ابلغنا بشكل رسمي، بأن اللاعب جيلوان حمد، لا يمكنه ان يمثل المنتخب الوطني العراقي اطلاقاً".
واوضح ان "المشكلة تعود، الى ان حمد لعب مبارايات دولية مع المنتخب السويدي منذ عام 2006، فيما اكتسب الجنسية العراقية عام 2012 وهذا يخالف قانون الاهلية الذي يشترط ان يكون اللاعب قد حصل على جنسية البلد الذي يرغب بتمثيله قبل خوضه اي مباراة رسمية لدولة ثانية".
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