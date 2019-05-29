رسمياً.. 'فيفا' يرفض التحاق جيلوان حمد بكتيبة اسود الرافدين

وكان حمد، قد اكمل اوراقه الرسمية واصدر الجواز العراقي، الذي يتيح له المشاركة مع المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، حيث كان قاب قوسين او ادنى من تمثيل اسود الرافدين في بطولة الصداقة الدولية الاخيرة، إلا ان اتحاد الكرة قرر عدم المجازفة حتى تنتهي اوراقه بشكل كامل لدى الاتحاد الدولي "فيفا".وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في حديث للسومرية نيوز، إن "فيفا ابلغنا بشكل رسمي، بأن اللاعب جيلوان حمد، لا يمكنه ان يمثل المنتخب الوطني العراقي اطلاقاً".

واوضح ان "المشكلة تعود، الى ان حمد لعب مبارايات دولية مع المنتخب السويدي منذ عام 2006، فيما اكتسب الجنسية العراقية عام 2012 وهذا يخالف قانون الاهلية الذي يشترط ان يكون اللاعب قد حصل على جنسية البلد الذي يرغب بتمثيله قبل خوضه اي مباراة رسمية لدولة ثانية".