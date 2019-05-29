الحكم بالاعدام على سابع فرنسي في العراق

وأصدر القضاء العراقي، أمس الثلاثاء، حكمًا بالإعدام على فرنسيين جديدين بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وأعلنت الحكومة الفرنسية معارضتها من حيث المبدأ على حكم الإعدام بحق مواطنيها ، فيما أوضحت الخارجية الفرنسية أن سفارتها في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام للسلطات العراقية، مؤكدة على احترام باريس للسلطات في بغداد.



وقالت الخارجية في بيان لها، إن سفارتها في العراق، "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية".