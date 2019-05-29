الإعدام لسابع فرنسي أدين في العراق بالانتماء لداعش

أصدرت محكمة في بغداد، الأربعاء، حكما بالإعدام على سابع فرنسي خلال أربعة أيام في العراق، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، بحسب مراسلة لوكالة فرانس برس في المحكمة.

والمدان هو ياسين صقم (29 عاما) المتحدر من بلدة لونيل في جنوب فرنسا، وأحد أشهر الإرهابيين في الإعلام الفرنسي، الذي تسلمه العراق من سوريا في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

وجاء الحكم على الإرهابي الفرنسي، بعد حكم مماثل أصدرته المحكمة ذاتها، اليوم الأربعاء، على التونسي محمد بريري الذي نقل من سوريا إلى العراق في فبراير/شباط الماضي.

وكان بريري (24 عاما) نقل في فبراير/شباط الماضي من سوريا إلى العراق، ضمن 12 إرهابيا فرنسا، وتبين خلال محاكمته الأربعاء أنه كان مقيما في فرنسا ولا يحمل جنسيتها.

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وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، أصدر القضاء العراقي، أحكام إعدام بحق 6 فرنسيين دينوا بالانتماء إلى داعش الإرهابي.

والثلاثاء، حكمت محكمة في بغداد على إبراهيم النجارة (33 عاما) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال إرهابيين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي الذي سيبلغ 33 عاما غد الخميس، بالإعدام شنقا حتى الموت، بعدما نقلا نهاية يناير/كانون الثاني الماضي من سوريا حيث كانا محتجزين إلى جانب آخرين بيد قوات سوريا الديمقراطية.





وسبق أن أصدرت المحكمة نفسها أحكاما بالإعدام يومي الأحد والإثنين على كيفن غونو وليونار لوبيز وسليم معاشو ومصطفى المرزوقي بالإعدام شنقا.

وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.