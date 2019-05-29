بوريس جونسون سيمثل أمام المحكمة بسبب"أكاذيب" حول بريكست

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن وزير الخارجية البريطانية السابق، بوريس جونسون سيمثل أمام محكمة بريطانية بسبب "أكاذيب" حول اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست"

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان جونسون، الجمعة، اعتزامه الترشح لمنصب رئيس الوزراء، بعدما أعلنت تيريزا ماي عزمها الاستقالة في 7 يونيو/حزيران المقبل.

وقال جونسون خلال تصريحات صحفية أمام تجمع في مانشستر شمال غرب بريطانيا: إنه سيترشح للمنصب عقب مغادرة تيريزا ماي.

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وكانت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أعلنت الجمعة الماضي، عزمها الاستقالة من منصبها في السابع من يونيو/حزيران المقبل، بعد فشلها في الحصول على تأييد برلمان بلادها لتفعيل خروج بريطانيا من التكتل.

وكان من المقرر تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار الماضي، غير أنه تم إرجاء الموعد إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، جراء الأزمة التي أثارها اتفاق الخروج بصفوف الطبقة السياسية بالبلاد.

وكان جونسون استقال من حكومة ماي، احتجاجا على مشروعها للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي ينص على بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي و"شبكة أمان" في جزيرة إيرلندا، طالما لم تتم تسوية مسألة الحدود بين إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.