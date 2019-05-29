إصابة طيارين أستراليين بأشعة ليزر فوق بحر الصين

أكدت وزارة الدفاع الأسترالية، الأربعاء، أن طيارين تابعين لقوات البحرية أصيبوا بالليزر خلال تحليقهم فوق بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه؛ حيث يعتقد أن قوارب لمليشيات صينية تقف وراء هذا الاعتداء.

وتمارس بكين سياسة حازمة في هذه المنطقة البحرية؛ ما أدى إلى تأجيج التوترات بينها وبين دول أخرى في جنوب شرق آسيا تدعي سيادتها على مياه وجزر في هذا البحر، وأيضا مع القوتين الجويتين والبحريتين التقليديتين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وهما كانبيرا وواشنطن.

وقالت وزارة الدفاع إنها "رصدت زيادة في استخدام الليزر من جانب بعض السفن".

وأضافت أنه في هذا الحادث، استُهدف طيارو مروحيات انطلقت من سفينة "إتش إم إيه إس كانبيرا" بالليزر أثناء مشاركتهم في تدريبات استمرت عدة أشهر في المحيطين الهندي والهادئ.

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وأوضحت أنه "فيما يتعلق بالحادث المذكور.. أجري فحص للطيارين المعنيين بالبحرية الملكية الأسترالية كإجراء احترازي".

والصين متهمة بتشغيل مليشيا بحرية تضم سفن صيد لتنفيذ عمليات استطلاعية واستخباراتية ومهام أخرى في بحر الصين الجنوبي.

وتُستخدم عمليات ما يسمى بـ"المنطقة الرمادية" لتحدي القوى المنافسة، مع الحد من مخاطر النزاع العسكري.

وقال الجيش الأسترالي إن "سبب استخدام السفن لليزر غير معروف ولكن قد يكون للفت الانتباه إلى وجودها في ممرات مائية مزدحمة".

وتطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، رغم اعتراض الدول المطلة عليه في جنوب شرق آسيا.