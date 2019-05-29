السودان.. إضراب واسع يشل قطاعات حيوية

وجدت دعوات الإضراب العام التي أطلقتها قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، استجابة واسعة من مختلف القطاعات في يومه الأول . وأعلن السودانيون مواصلة الإضراب اليوم الأربعاء، كخطوة تصعيدية للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية، وشمل الإضراب مؤسسات حيوية في القطاعين العام والخاص.

وأكدت شركات خاصة وهيئات عامة، منذ فجر أمس، تعليق العمل واستجابتها للإضراب الذي انتظم العاصمة الخرطوم وبقية الولايات، ولم يقتصر على الموظفين فقط، بل حتى التجار والمحال التجارية بالأسواق التزموا بالإضراب.

وأظهرت الجولة التي قامت بها صحيفة «البيان» الإماراتية في بعض المؤسسات الحكومية والأسواق بالعاصمة الخرطوم، أنّ الإضراب ترك أثراً واضحاً على دولاب العمل، فضلاً عن إغلاق عدد من المجمعات التجارية.

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وقال أحمد إبراهيم صاحب عمل حر إنّه ملتزم بكل توجيهات تجمع المهنيين بالاستمرار في الإضراب، فيما أكد أيمن عمر موظف في القطاع العام، أن الإضراب أسلوب احتجاجي قانوني وليس من حق أي جهة انتزاع حق السودانيين في الاحتجاج، مضيفاً: «سأظل ملتزماً بكل أساليب الاحتجاج حتى نقل السلطة وبشكل كامل للمدنيين».

تحذير

وحذّر تجمع المهنيين السودانيين من المساس بسلامة الموظفين المضربين ومحاولات للسلطات لإجبار العاملين ببعض المؤسسات الحكومية على العمل بالقوة.