حيلة عبقرية لتنظيف زجاج النوافذ دون ترك أية آثار

عادة ما تعمد ربة المنزل إلى بذل الكثير من الجهد في تنظيف السطوح الزجاجية والحصول على نوافذ ومرايا نظيفة، وفقا لموقع 24.

وبما أن الكثير من ربات البيوت لا يحصلن على نتائج مرضية في هذا الخصوص، فقد انتشرت طريقة ذكية على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن الحصول على أسطح زجاجية نظيفة دون أية آثار تذكر.

وتتمثل الطريقة الجديدة التي أوصى بها الكثير من مستخدمي الإنترنت، في استخدام سائل مكيف الأقمشة والماء الدافئ لتنظيف النوافذ والمرايا لضمان الحصول على نتيجة مدهشة.

وبحسب عدد كبير من ربات المنازل، فإن سائل مكيف الأقمشة يساعد على منع ذرات الغبار من الالتصاق بالنوافذ أو أي سطوح زجاجية أخرى، الأمر الذي يساعد على إبقائها نظيفة لفترة أطول.

وبعد نشر الطريقة على الإنترنت، قدّم بعض الأشخاص نصائح حول فوائد أخرى لمكيف الأقمشة، بما في ذلك استخدامه في تنظيف حوض الاستحمام، والرفوف المتسخة، والأرضيات الخشبية، وفق ما نقل موقع "مترو" الإلكتروني.