ريا الحسن: الشرطة البلدية موجودة لحماية المواطنين وخدمتهم

أكدت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ خلال اطلاق إطار استراتيجي لتطوير عمل ​الشرطة البلدية​ ان "الشرطة البلدية موجودة لحماية المواطنين وخدمتهم وإيصال صوت المواطن الى المؤسسات وهذا الإطار الإستراتيجي لتطوير عملها يمكَنها ويساعدها على خدمة المجتمع والاستجابة لحاجات أفراده وخصوصاً الأكثر ضعفاً".

ودعت إلى المشاركة في الحلقات التي ستقام في الاقضية كافة لشرح الاطار الاستراتيجي تميهيدا لانخطار هذه البلديات في البرنامج

وأضافت "نفتخر بهذا المشروع نظرا لأهميته المجتمعية وكونه نموذجا للتعاون بين ​قوى الامن​ والمجالس المحلية، والنديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كانت عرابة المشروع". وأكدت عزمها على متابعة العمل لتطوير الاطار التنظيمي والتشريعي لتسهيل عمل الشرطة البلدية".