صادق النابلسي: بعض العرب يسعى لتأمين تغطية دينية وسياسية لصفقة القرن

اعتبر الشيخ ​صادق النابلسي​ أن "​القضية الفلسطينية​ تمر بلحظات حاسمة حيث يسعى بعض العرب لتأمين تغطية دينية وسياسية ل​صفقة القرن​ وابتداع مشهد جديد للمنطقة يكون فيها الكيان الصهيوني جزءاً منها"، مشيرًا إلى أن "بعض هذه الأنظمة يتماهى مع الموقف الأميركي - الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية ال​إيران​ية ، ويوجه العداء إلى إيران التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكامل قوتها، فيما العرب يقعدون ويتفرجون ويتآمرون على القضية الفلسطينية وشبعها الذي يتعرض كل يوم لضغوط سياسية ومعيشية كي يوّقع على صفقة القرن ويرضخ لشروطها".

وأوضح الشيخ النابلسي، خلال زيارته مفتي صيدا وأقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ مهنئًا بحلول ​شهر رمضان​، أن "في لبنان علينا أن نكون يقظين لِما يجري ، موحدين في موقفنا من هذه الصفقة ونتائجها التي تريد إنهاء ملف اللاجئين وتوطين الفلسطينين في لبنان بشكل نهائي .