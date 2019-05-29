بو حبيب: إيران دولة اقليمية ودولية رئيسية عليها تقديم اقتراحات لأميركا بدلا من انتظار ترامب

أكّد السفير السابق ​عبد الله بو حبيب​ أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يريد من خلال الحرب مع ​إيران​ أن يستقطب الأميركيين حوله، فالرئيس الأسبق ​جورج بوش​ انتصر في الانتخابات بعد الحرب على ​العراق​ عام 2004"، مشيرًا إلى أن "إيران دولة اقليمية رئيسية ودولة دولية، لا يجب أن تنتظر ترامب ليقدم لها اقتراحات في التفاوض، بل عليها أن تقدم بنفسها اقتراحات منطقية". بدلا من انتظار ترامب

ولفت بو حبيب، في حديث تلفزيوني، إلى أن "لرئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ تأثير قوي على ترامب"، موضحًا أنه "على علاقة قريبة جدّصا من الرئيس الأميركي وعائلته".

ورأى أنه "يبدو أن ​صفقة القرن​ بيع للقضية الفلسطينية، ف​القدس​ تمّ أخذها والمستوطنات ستبقى في ​الضفة الغربية​"، مبينً أن "​مرسوم التجنيس​ في لبنان يجب أن يوقعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه برّي".

وكشف أن "الخلاف الكبير هو بين نتانياهو واليهود الأميركان الذين يريدون حل الدولتين وليس الدولة الواحدة لأنهم يعتبرون لأنهم سيخسرون ديموغرافيًا أمام الفلسطينيين"، مؤكدًا أن "الوقت الطويل هو لصالح الفلسطينيين، وإذا ليس مع أبو مازن فمع أحفاده، لكن المهم هو أن يبقوا في فلسطين ولا يخرجوا منها كما فعلوا عام 1948

ونوّه بأن "الاسرائيليون يقولون إنه هناك اتصالات مع قياديين عرب والسعوديين يذهبون إلى القدس من دون إذن"، مضيفًا أن "نتانياهو قال إن أول التهاني بعد فوزه بالانتخابات وصلته من قيادات عربية".