بطيش استقبل رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات

التقى وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ رئيس ​جمعية المعارض والمؤتمرات​ ​ايلي رزق​ وبحث معه واقع قطاع المعارض والمؤتمرات ومتطلبات النهوض به. وأشار رزق الى ان "الوزير بطيش أبدى اهتماما شديدا بضرورة تطوير القطاع واتخاذ الاجراءات المناسبة للنهوض به انطلاقا من دوره الاساسي في تسريخ موقع لبنان ودوره الاقتصادي في المنطقة والعالم وكذلك في تفعيل سياحة الاعمال".

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