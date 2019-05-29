فنيانوس: لإعداد مخطط شامل يتضمن إستراتجية تنفيذية كاملة للنقل

عقد وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ اجتماعاً في الوزارة مع المدير العام للنقل البري والبحري ​عبد الحفيظ القيسي​، رئيسة مصلحة النقل البحري الهام خباز، والمهندسين رامي سمعان وريان وهبة من الشركة الاستشارية T.M.S ) transport management system) وشركة خوري ممثلة بالسيد رامي خوري، في حضور مدير مكتب الوزير ​شكيب خوري​.

وتم استعراض إنموذج النقل الذي تستخدمه المديرية العامة للنقل البري والبحري في اعداد خطط ​النقل العام​ للركاب لا سيما منها خطة النقل العام للباصات في ​بيروت​ الكبرى وربطها بمراكز المحافظات شمالاً وجنوباً وبقاعاً.

وطلب فنيانوس من المجتمعين تشكيل فريق عمل مصغر برئاسة المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي لوضع خطوات عملية ضمن خطة متكاملة من خلال معايير وأسس علمية مطابقة للمواصفات العالمية.

واكد ضرورة إعداد مخطط شامل يتضمن إستراتجية تنفيذية كاملة لهذا المشروع" على مستوى الوطن، تلحظ كافة المشاريع المتعلقة بالنقل والطرق ووضع لائحة بأولويات تنفيذها لتعرض على ​مجلس الوزراء​، تمهيداً لإطلاق العمل بالمشاريع ذات الاولوية التي سيتم تمويلها من خلال ​مؤتمر سيدر​.