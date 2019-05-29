شربل: اكبر فضيحة اليوم انه مر 6 اشهر ونحن نتحدث بموازنة الـ2019

اشار الوزير السابق ​مروان شربل​ الى ان هذا النوع من الحكومات لا تستطيع ان تقوم بالاصلاحات، وهذا النوع من الحكومات منذ التسعين الى اليوم اوصلتنا الى 100 مليون دولار دين، وسأل كيف للحكومة ان تقوم بالاصلاحات وايقاف الهدر والفساد؟ واعتبر ان اكبر فضيحة اليوم انه مر 6 اشهر ونحن نتحدث بموازنة الـ2019، اضاف "من قال انه لم نصرف كل موازنة العام 2019 خلال الـ6 اشهر التي مضت".

ورأى شربل في حديث تلفزيوني، ان الايجابية الوحيدة هو وضع الية لموازنة 2020 غير ذلك لا شيء، مشككا بقيمة ​العجز​ 7.6 بالمئة، متسائلا عن قدرة الدولة على جباية الايرادات في هذه الـ6 اشهر؟ اضاف "اتحدى الدولة ان تعرف كم لديها من الموظفين. واكد ان البلد لن يمشي من دون اصلاحات.

واوضح ان ​الدولة اللبنانية​ تدفع 70 مليون دولار اجار ابنية، وهناك ابنة فارغة وندفع اجارها، وهناك ابنية دفعنا اجارها ثمن نصف ​سوليدير​. ولفت الى ان ثلث الاراضي اللبنانية هي مشاع للدولة، وهناك من عمر عليها قصور وابنية وتم تأجيرها، وفيها مياه وكهرباء وهاتف.