الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن العناصر التابعة للمديرية، تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق شب في أحراج زرعون. كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي: - إخماد حرائق (عدد25): أحراج (عدد3): جبل لبنان (عدد2): عيتات - شحيم. الجنوب (عدد1): عيترون. أعشاب (عدد22): جبل لبنان (عدد9): بمكين - بئر حسن - الفنار - بتخنيه - بسابا - فيطرون - السعديات - قرطبا - بحمدون. البقاع (عدد6): دورس - راس العين - بعلبك - مجدل عنجر - زحلة - حزرتا. الجنوب (عدد5): ميس الجبل - أرنون - الطيبة - القريّة - حارة صيدا. الشمال (عدد2) : الدوسة(عكار) - البيرة(عكار). Advertisements منازل (عدد4): الدبابية - سن الفيل - الفنيدق - كفرجوز. سيارات (عدد2): دوما - عبرا. مؤسسات(عدد1) : العباسية. كهرباء (عدد3) : طريق الجديدة - مجدل عنجر - بعبدا. نفايات (عدد1) : الدكوانة - فالوغا. مختلف (عدد4) : حصيد في شعت - إطارات في : زحلة ، ضهور حالات ، الملولة(طرابلس). - حوادث سير (عدد3): كورنيش المزرعة ونقل جريح الى المستشفى - أوتوستراد الأسد ونقل جريح الى المستشفى - دير زنون ونقل جريح الى المستشفى. - نقل وإسعاف: (9) حالات طارئة. مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة: 53 مهمة وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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