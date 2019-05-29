النشرة: الهيئة الاتهامية في بعلبك صادقت على إخلاء سبيل نجلي النائب السابق حسن يعقوب

علمت "​النشرة​" أن الهيئة الاتهامية في ​بعلبك​ برئاسة القاضي حارس الياس وعضوية ​القضاة​ ايلي لطيف وندى الحاج شحادة، صادقت على قرار قاضي التحقيق ب​إخلاء سبيل​ نجلي النائب السابق ​حسن يعقوب​، علي وخليل.

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