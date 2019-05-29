RT: مقتل امرأة وإصابة آخرين باستهداف الفصائل المسلحة قرى ريف حماة

أفاد مصدر عسكري سوري لوكالة "​روسيا اليوم​" بمقتل امرأة وإصابة آخرين نتيجة استهداف الفصائل المسلحة قرى سلحب والسقيلبية و قمحانة ب​ريف حماة​ بقذائف الهاون و​الصواريخ​".

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