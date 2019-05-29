الخارجية الإيرانية: نرفض اتهامات جون بولتون لطهران بالمسؤولية عن تفجيرات الفجيرة

أكّدت الخارجية الإيرانية أن "اتهامات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون لطهران بالمسؤولية عن تفجيرات الفجيرة مرفوضة ومثيرة للسخرية"، لافتة إلى أن "اتهامات بولتون ناتجة عن خطط سياسية مدمرة للفريق- ب".
وأوضحت الخارجية الإيرانية "أننا لا نستغرب توجيه هكذا اتهامات خلال لقاء بولتون وبن زايد اللذين ينتهجان العداء لإيران منذ وقت طويل"، مشيرة إلى أن "على بولتون وجميع من يدقون طبول الحرب والفوضى في المنطقة أن يعلموا أن إيران بصبرها الاستراتيجي ووعيها واستعداداتها الدفاعية ستحول دون تحقيق الأهداف المشؤومة لخلق فوضى عارمة في المنطقة".
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