طليقة رئيس أمازون ستتخلى عن نصف ثروتها

وبيزوس، التي يعد زوجها السابق أغنى رجل في العالم، كانت ضمن 19 شخصا وقعوا الثلاثاء على "تعهد العطاء" وهي حملة أعلن عنها بافت وغيتس في عام 2010. وتدعو المبادرة أغنى الأغنياء بالتبرع بأكثر من نصف ثرواتهم سواء وهم أحياء أو في وصياتهم.
وقالت ماكنزي بيزوس في بيان "بالإضافة إلى الأصول التي حبتنيبها الحياة، لدي أموال طائلة للتبرع بها... مسعاي لعمل الخير سيظل يعتمد على التفكير. وسيستغرق وقتا وجهدا ورعاية".
وقدرت مجلة فوربس ثروة جيف بيزوس بنحو 131 مليار دولار هذا العام. وانفصل جيف وماكينزي في وقت سابق هذا الشهر.
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