عاجل| أمريكا: شبه مؤكد أن إيران وراء الهجوم على سفن بسواحل الإمارات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون إنه من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وشدد بولتون على أن السعودية الإمارات وأمريكا متفقون بشأن خطر امتلاك إيران أسلحة نووية: "نتشاور مع حلفائنا في المنطقة للرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج".
وأضاف أن أمريكا سترد بقوة على أي تهديد من إيران ووكلائها في المنطقة، وأنه من من الواضح أن الهجوم على الناقلات قبالة الإمارات كان بألغام بحرية زرعتها إيران.
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