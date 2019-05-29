شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 100% عن 2018.. استثمارات الحماية الاجتماعية تسجل 319 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت مصروفات قطاع الحماية الاجتماعية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 نحو 270 مليار جنيه و942 مليون جنيه من أصل تريليون و574 مليارا مُخصصة للمصروفات بالموازنة الجديدة. وتوزعت مصروفات بالقطاع بواقع مليارين و115 مليون جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)، و161 مليون جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و143 مليون جنيه للباب الثالث (الفوائد)، و268 مليارا و198 مليون جنيه للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، و6 ملايين جنيه للباب الخامس (المصروفات الأخرى). وخُصص للباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) 319 مليون جنيه، مقابل 156 مليون جنيه فى موازنة 2018/ 2019، بزيادة 163 مليون جنيه تتجاوز 100%. جدير بالذكر، أن البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة 2019/ 2020 المرسل إلى مجلس النواب، وحصل ”الخليج 365” على نسخة منه، كشف عن بلوغ حجم الموازنة (الاستخدامات العامة للدولة) تريليونا و979 مليون جنيه، بواقع 32.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقسّمة إلى تريليون و574 مليار جنيه للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى، مقابل تريليون و424 مليار جنيه خلال العام الجارى، بزيادة 10.6%. و29 مليار جنيه لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة بنسبة 0.5% من الناتج المحلى، وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 376 مليار جنيه بنسبة 6.1% من الناتح المحلى الإجمالى.

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