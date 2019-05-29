شكرا لقرائتكم خبر عن بإعلانات مدفوعة الأجر..خبير أمنى يوضح طرق الإخوان الإرهابية لنشر "الفبركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، إن الفبركة الاعلامية التي تقوم بها جماعة الإخوان والتيارات التابعة لهم، تتم من خلال دعم قطري وتركي للكتائب الالكترونية الإخوانية التي تقوم بعمليات الفبركة والادعاءات وخلق الأكاذيب ضد الدولة وانجازاتها.

وأضاف الخبير الأمني في تصريح له، أن هذه الكتائب الالكترونية تعتمد علي الاعلانات المدفوعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لترويج الأكاذيب بشكل كبير ضد انجازات الدولة، لافتا أن هذه الجماعة الإرهابية وأعوانها يختارون فى الموضوعات والقضايا التى يروجونها عبر مواقع التواصل، الموضوعات التي تمس الرأي العام المصري، وتقوم بفبركة حقيقتها من أجل التأثيرعلى أجهزة الدولة، ومحاولة نشر الاحباط وعدم الثقة لدي المواطنين.

Advertisements