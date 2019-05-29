شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تفتح 3 ملفات بعد العيد أبرزها دودة الحشد الخريفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك عدد من الملفات الهامة باللجنة والمتوقع مناقشتها بعد عيد الفطر، أبرزها عدد من طلبات لإحاطة بشأن دودة الحشد الخريفية، وعدد أخر حول موسم توريد القمح، بالإضافة لملف تسعير المحاصيل الأستراتيجية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن دودة الحشد الخريفية تهدد محصول الذرة، وتقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن خطة الحكومة للتصدى لهذه الدودة التى تهدد محصول الذرة بالكامل الذى يعد محصول أساسى ومتداخل فى العديد من صناعات الأعلاف ولهذا سيكون من أولى الموضوعات التى سيتم مناقشتها عقب استئناف اجتماعات اللجنة عقب عيد الفطر المبارك.

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وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن توريد محصول القمح ايضا من الموضوعات المهمة وسيتم مناقشة الطلبات المقدمة فى حضور التنفيذيين للوقوف على الكمية التى تم توريدها والصوامع والتخزين، وأخيرا ضرورة تسعير المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز وقصب السكر والقطن قبل موسم الزراعة بوقت كافى.