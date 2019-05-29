شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سنوات سجن بتهمة العيب فى الذات الأردوغانية.. تعرف على نص القانون التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت دعاوى الحسبة السياسية فى تركيا على نحو غير مسبوق، حيث خضع الآلاف إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهانة رئيس الجمهورية بموجب نص المادة 299 من قانون العقوبات التركى.

وشملت قائمة المحاكمات وفقا للقانون سئ السمعة منذ أكتوبر الماضى فنانين وكتاب وسياسيين وحتى مواطنين عاديين.

وفى أكتوبر الماضى جددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نداءها إلى تركيا بوقف الملاحقات القضائية، بموجب القانون الذي وصفته بأنه انتهاك صارخ لحرية التعبير.

وتنص المادة 299 من قانون العقوبات التركى على أن كل شخص "يسيء إلى صورة" رئيس الدولة، يعاقب بالسجن، مدة أقصاها 4 سنوات.