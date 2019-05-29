 “هواوي” تلجأ للقضاء الأميركي لإبطال قرار حظر استخدام معداتها

أعلنت مجموعة “هواوي” الصينية، اليوم الأربعاء، أنها ستلجأ إلى القضاء الأميركي المستعجل لإبطال تشريع يمنع الوكالات الفدرالية الأميركية من شراء منتجاتها.

وقال سونغ ليوبينغ، المسؤول القانوني في الشركة، في بيان أذاعه التلفزيون الصيني، إن “القانون يقرر بشكل مباشر بأن هواوي مذنبة ويفرض عليها عددا كبيرا من القيود”.

وأضاف سونغ “نأمل أن تعلن المحاكم الأميركية أن حظر هواوي غير دستوري وأن تمنع تطبيقه”.

وكانت الشركة لجأت في مارس إلى القضاء لإبطال القانون الأميركي بدعوى أن الكونغرس فشل في تقديم أي دليل يبرر الحظر المفروض على منتجاتها.

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لكن المجموعة الصينية قررت، اليوم الأربعاء، رفع دعوى أمام قضاء الإجراءات الموجزة، ما يعني أن الحكم في هذه القضية سيصدره قاض منفرد، وبالتالي لن تضطر “هواوي” لخوض محاكمة كاملة.

ويأتي رفع هذه القضية أمام القضاء الأميركي في الوقت الذي تواجه فيه “هواوي”، إضافة إلى القانون السابق الذكر، أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس دونالد ترامب وفرض بموجبه حظرا أوسع نطاقا على منتجاتها.

والأمر التنفيذي الذي تضمن مهلة 90 يوما قبل البدء بتطبيقه يمنع استخدام معدات “هواوي” في الولايات المتحدة، ويدرجها على اللائحة الأميركية للشركات التي تمثل خطرا ويمنع بيعها معدات تكنولوجية خشية استفادة الصين منها لغايات “تجسسية”، عدا عن مزاعم بشأن الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.