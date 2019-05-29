إدارة ميناء طنجة المتوسط تتخذ إجراءات جديدة بخصوص عملية العبور مرحبا 2019

كشفت إدارة ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، عن إجراءات جديدة من أجل ضمان عبور عملية مرحبا 2019 على أحسن وجه، من خلال تقسيم يراعي أيام الذروة والأعياد الوطنية.

وأبرزت إدارة الميناء، توقعات عملية مرحبا 2019، حيث سيتم تقسيمها على 6 فترات، تبدأ بالفترة المعتادة التي تكون فيها الكثافة أقل من 1500 سيارة و6000 مسافر والمشار إليها بالأخضر، والمقبولة والتي تصل إلى أكثر من 3000 سيارة و10000 مسافر والمشار إليها باللون البرتقالي.

فيما اللون الأحمر يعبر عن فترة الازدحام الشديد التي ستصل إلى 5000 سيارة و 18000 مسافر، ناهيك عن فترة الذروة المشار إليها باللون الأسود والتي لا ينصح بالسفر فيها.