عطلة عيد الفطر المدرسية 4 أيام تبدأ الثلاثاء 4 حزيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدير قسم التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم، المفتّش عبد الله خطيب، الموعد المحدد لعطلة عيد الفطر في المدارس العربية، وذلك في منشور عممه اليوم، الأربعاء، على مديري الألوية في الوزارة.
وبحسب بيان المدير العام للوزارة، المتعلق بالعطلات والأعياد، فإن عطلة عيد الفطر تكون 4 أيام دراسية، تبدأ يوم الثلاثاء 4.6.2019 وتستمر لغاية يوم الجمعة 7.6.2019 وعليه فإنّ المدارس ستكون مغلقة في فترة العيد.
وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، قد دعا المواطنين إلى تحري هلال شهر شوال 2019، وذلك بعد غروب شمس يوم الإثنين 29 رمضان 1440 هـ، الموافق 3 حزيران/ يونيو 2019م.
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