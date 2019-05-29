شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات والان مع التفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بيانًا حول الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الأربعاء، في عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:-

عدن (العظمى 38° - الصغرى 28°)

صنعاء (العظمى 27° - الصغرى 15°)

تعز (العظمى 28° - الصغرى 19°)

المكلا (العظمى 35° - الصغرى 26°)

الحديدة (العظمى 37° - الصغرى 29°)

سيئون (العظمى 41° - الصغرى 25°)

سقطرى (العظمى 35° - الصغرى 27°)

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ذمار (العظمى 26° - الصغرى 12°)

الجوف (العظمى 35° - الصغرى 25°)

إب (العظمى 27° - الصغرى 15°)

الغيظة (العظمى 35° - الصغرى 27°)

مأرب (العظمى 37° - الصغرى 21°)

صعدة (العظمى 25° - الصغرى 15°)

المحويت (العظمى 26° - الصغرى 15°)

عمران (العظمى 25° - الصغرى 13°)