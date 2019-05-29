شكرا لقرائتكم خبر عن مركز سلمان يسلم شحنة أدوية للغسيل الكلوي إلى عدة محافظات والان مع التفاصيل

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الوطني للإمداد الدوائي شحنة أدوية لمرضى الغسيل الكلوي لتوزيعها في محافظات إب وتعز والحديدة باليمن.

وقدم وكيل وزارة الصحة اليمني جلال باعوضة خالص الشكر للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الدور الذي يقوم به في دعم القطاع الصحي واهتمامه تحديدا بمرضى الفشل الكلوي في مختلف مستشفيات الجمهورية اليمنية.

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من جانبها أكدت مديرة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد عبده ميسري أن هذه الأدوية تتناسب مع مراكز الغسيل المتواجدة في المحافظات المستهدفة، وأنها ستوزع حسب الاحتياج والكثافة السكانية وعدد الحالات المتواجدة في مراكز تلك المحافظات.

وقالت منسقة البرنامج الصحي في مركز الملك سلمان للإغاثة إشراق الغوري إنه تم تسليم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي 15 شاحنة محملة بأدوية خاصة بالغسيل الكلوي، بمعدل 274 طنا لمحافظات الجمهورية اليمنية؛ وذلك للتخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي، حيث تعد هذه المرحلة الخامسة ضمن دعم مراكز الغسيل الكلوي في اليمن.

وأوضحت الغوري أن أحد أهم أولويات مركز الملك سلمان للإغاثة دعم القطاع الصحي اليمني، وذلك للحد من تدهور الحالات المصابة بالأمراض المزمنة.