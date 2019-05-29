شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف مدفعي يستهدف تحركات ومواقع المليشيا في غمر والان مع التفاصيل

قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، أيار 29، 2019 مواقع وتحركات للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بحافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع وتحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية غمر الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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