شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان ، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة حائل وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها . وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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