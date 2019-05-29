شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يناقش سير الدراسة بجامعة سيئون للعام الجامعي الحالي والان مع التفاصيل
ناقش اجتماع بسيئون اليوم برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري مستوى سير الدراسة بجامعة سيئون خلال العام الدراسي الاول للجامعة .
و ووقف الاجتماع بحضور رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري و وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي امام نتائج مجلس الجامعة و سبل تجاوز التحديات والصعوبات عبر تنسيق الجهود وتشاركها مع السلطة المحلية والجهات المانحة .
وفي اللقاء ثمن الوكيل الكثيري جهود كوادر الجامعة في اتمام العام الاول للجامعة بشكل جيد ، وتحملهم ومصابرتهم لظروف المرحلة التي تمر بها البلاد ، داعيا اياهم الى بذل المزيد خلال العام الجامعي القادم و العمل على مواكبة متطلبات المرحلة واحتياج المجتمع المحلي .
ولفت الكثيري الى ان جامعة سيئون حظيت بثلاثة مشاريع ممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط سيدشن العمل بها عقب اجازة عيد الفطر .
و استمع الاجتماع بحضور مدراء عموم مكاتب التربية والتعليم والشباب والرياضة من عميد كلية الطب بجامعة سيئون عن سير الدراسة ونتائج الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي الحالي ، الى جانب الاحتياج الفعلي لاستيعاب الكلية عدد اكبر من الطلاب المتقدمين .
كما استعرض في الاجتماع تدخلات مؤسسة العون للتنمية و مؤسسة الصندوق الخيري للعملية التعليمية عبر رفدها بكوادر اكاديمية احدها اجنبية و كذا تاهيل عدد من كوادر الجامعة للاستفادة منها في تغطية النقص في عدد من المجالات العلمية ، اضافة الى دعم الطلاب المتفوقين لمواصلة التعليم الجامعي بجامعة سيئون خصوصا الطلاب العائدين مع اسرهم لأرض الوطن .
وتم بالاجتماع مناقشة فتح فرع لكلية التربية بمديرية القطن لتخفيف معاناة تنقل الطلاب من المديريات الغربية الى سيئون وكذا تشجيعهم على مواصلة مشوارهم التعليمي في ظل وضع معيشي صعب لاسرهم .
و أكد الاجتماع على فتح تخصصات جديدة ذات احتياج اساسي لتغطية النقص في معلمي التربية والتعليم بالوادي والصحراء والمتمثل في فتح اقسام " التاريخ والجغرافيا و الكيمياء والاحياء " ، الى جانب الاستفادة من الامكانيات المتاحة والمتوفرة في فتح قسم للتربية البدنية والرياضية .
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