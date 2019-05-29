اليمن.. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعيان رئيس هيئة العمليات الحربية

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن ناصر عبدالله بارويس، الذي انتقل إلى جوار ربه، اليوم الثلاثاء، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وهو في طريقه لأداء مناسك العمرة.

وقالت الوزارة في بيان لها "أن الفقيد كان من أصحاب المواقف الوطنية النبيلة قضى معظم حياته في خدمة الوطن والقوات المسلحة ،وكانت مليئة بالأدوار الوطنية والبطولية والنضالية في القوات المسلحة، كان أخرها خوض معارك تحرير عدن والمحافظات المجاورة من مليشيا الحوثي الانقلابية".

واضاف "برحيل اللواء بارويس، خسر الوطن واحدا من أصدق وأخلص رجالاته الذين سجلوا مواقف وطنية شجاعة ونادرة في مختلف الظروف والمنعطفات التي مرت بها البلاد".

وأعرب بيان النعي عن عظيم الأسى و المواساة لأسرة الفقيد بهذا المصاب الجلل..سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم وأهله وذويه وكافه محبيه الصبر والسلوان.